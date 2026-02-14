صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن ،ترقی کیلئے تمام ممالک کے ساتھ تعاون کیلئے تیار :زرداری

قیادت استحکام وہ بنیادی ستون ہیں جن پر قومیں اور ادارے قائم ہوتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم عوامی شراکت ،مضبوط وفاق کی ضمانت ،ورکشاپ سے خطاب

 اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ مل کر باہمی افہام و تفہیم، امن اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لئے تیار ہے ۔ وہ ایوان صدر میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے زیر اہتمام قیادت اور استحکام پر چھٹی بین الاقوامی ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ آج سلامتی کا تصور روایتی تنازعات سے آگے بڑھ چکا اور سائبر سکیورٹی، ہائبرڈ خطرات اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل اجتماعی حکمت عملی چاہتے ہیں۔ صدر نے زور دیا کہ مکالمہ اور تعاون ہی مشترکہ چیلنجز کا حل ہے ۔ انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو عوامی شراکت اور مضبوط وفاق کی ضمانت قرار دیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان خطے میں تعاون اور تکنیکی ترقی کے ذریعے افرادی قوت کو مضبوط بنا رہا ہے ۔ ورکشاپ میں 49 ممالک کے 69 جبکہ مجموعی طور پر 99 شرکا نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ قیادت اور استحکام وہ بنیادی ستون ہیں جن پر قومیں اور ادارے قائم ہوتے ہیں ۔ میجر جنرل محمد رضا نے ورکشاپ کے شرکا کو ایوان صدر کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔

