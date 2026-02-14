صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 256 خضدار کی نشست پر ضمنی انتخابات کیلئے شیڈول جاری

  • پاکستان
کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)الیکشن کمیشن نے این اے 256 خضدار کی نشست پر ضمنی انتخاب کے شیڈول کااعلان کر دیا۔

کوئٹہ سے جاری ہونے والے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق این اے 256 خضدار پر انتخاب کے لیے پولنگ 5 اپریل کو ہو گی۔این اے 256 پر انتخاب کے لیے پبلک نوٹس کا اجرا 18 فروری کو ہو گا۔ کاغذاتِ نامزدگی 20 سے 24 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے ۔نامزد امیدواروں کی فہرست 25 فروری جبکہ انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ 18مارچ کو ہو گی۔نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ این اے 256 پرضمنی انتخاب کے لیے ڈپٹی کمشنر خضدار ڈی آر او مقرر ہوں گے ۔

