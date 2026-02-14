نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز،حکومت کی نیپرا میں نظرثانی درخواست دائر
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز پر وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کردی گئی۔
پاور ڈویژن کی جانب سے نیٹ سولر میٹرنگ ریگولیشنز سے متعلق نظر ثانی درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ پہلے سے موجود سولر صارفین کے لیے نیٹ بلنگ واپس لی جائے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے موجودہ سولر صارفین کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی گئی، جس میں کہا گیا کہ موجودہ سولر صارفین کے لیے پرانے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز برقرار رکھے جائیں۔