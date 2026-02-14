صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کیخلاف فوری حکم امتناعی کی استدعامسترد

  • پاکستان
سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کیخلاف فوری حکم امتناعی کی استدعامسترد

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سولر نیٹ میٹرنگ کی نئی نیپرا اور حکومتی پالیسی کیخلاف درخواست پر فوری حکم امتناعی کی استدعامسترد کرتے ہوئے وفاقی حکومت، نیپرا اور لیسکو سے جواب طلب کر لیا۔

 لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھہ نے درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار کے وکیل نے وفاقی حکومت، نیپرا اور لیسکو سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے یونٹ کے بدلے یونٹکا وعدہ توڑ دیا، عدالت پالیسی کالعدم ، پٹیشن کے حتمی فیصلے تک حکم امتناعی جاری کرے ۔عدالت نے استدعا مسترد کر تے ہوئے کہاکہ دوسرے فریق کو سنے بغیر آرڈر جاری نہیں کرسکتے ، عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی ارب پتیوں کی چین کے ساتھ خلائی دوڑ تیز

ایپسٹین سے مبینہ روابط پر سی ای اوڈی پی ورلڈ مستعفی

’’گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نعرے لگائیں ‘‘:رضا پہلوی کی ایرانی عوام سے اپیل

اسلام آباد خودکش دھماکے پر سلامتی کونسل کی شدید مذمت

بحیرہ احمر پر 81لگژری ریزورٹس کے سعودی منصوبے میں کمی

کینیا کا 15 سال بعد صومالیہ کے ساتھ سرحد کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak