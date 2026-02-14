سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کیخلاف فوری حکم امتناعی کی استدعامسترد
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سولر نیٹ میٹرنگ کی نئی نیپرا اور حکومتی پالیسی کیخلاف درخواست پر فوری حکم امتناعی کی استدعامسترد کرتے ہوئے وفاقی حکومت، نیپرا اور لیسکو سے جواب طلب کر لیا۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھہ نے درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار کے وکیل نے وفاقی حکومت، نیپرا اور لیسکو سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے یونٹ کے بدلے یونٹکا وعدہ توڑ دیا، عدالت پالیسی کالعدم ، پٹیشن کے حتمی فیصلے تک حکم امتناعی جاری کرے ۔عدالت نے استدعا مسترد کر تے ہوئے کہاکہ دوسرے فریق کو سنے بغیر آرڈر جاری نہیں کرسکتے ، عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا ۔