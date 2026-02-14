صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 ادویات کے استعمال پر پابندی، پنجاب بھر کے فیلڈ ڈرگ انسپکٹرز کو الرٹ جاری

  • پاکستان
10 ادویات کے استعمال پر پابندی، پنجاب بھر کے فیلڈ ڈرگ انسپکٹرز کو الرٹ جاری

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)ڈرگ کنٹرول پروگرام نے پنجاب سے 10 ادویات کو غیر معیاری قرار دیتے ہوئے استعمال پر پابندی عائد کر دی ۔

ڈرگ کنٹرول پروگرام کے ڈی جی نے پنجاب بھرکے فیلڈ ڈرگ انسپکٹرز کو الرٹ جاری کر دیا۔اینٹی الرجی ٹیبلٹ ڈیزی کو غیر معیاری قراردے دیا گیا، ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرنے والی دوا ایسکارڈ کا بیچ بھی مضرصحت قرار دیا گیا، الرجی کے علاج کی ادویات سیپیزائن اور روزن کے استعمال سے روک دیا گیا۔سکن انفیکشن کے علاج کیلئے کیناڈیکس کریم کا بھی بیچ مضر صحت قرار جبکہ آنکھوں کے امراض کے ڈراپس نیفن کے بیچ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ سٹیرائل واٹر فار انجکشن پی ایس او ایل 2 ملی لیٹر ،انجکشنز میٹرورائز، میٹرائن اور سیٹامن کو بھی ناقابل استعمال قرار دے دیا گیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی ارب پتیوں کی چین کے ساتھ خلائی دوڑ تیز

ایپسٹین سے مبینہ روابط پر سی ای اوڈی پی ورلڈ مستعفی

’’گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نعرے لگائیں ‘‘:رضا پہلوی کی ایرانی عوام سے اپیل

اسلام آباد خودکش دھماکے پر سلامتی کونسل کی شدید مذمت

بحیرہ احمر پر 81لگژری ریزورٹس کے سعودی منصوبے میں کمی

کینیا کا 15 سال بعد صومالیہ کے ساتھ سرحد کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak