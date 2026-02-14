صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں فلڈ رسک مینجمنٹ کیلئے کیو آرکوڈ سسٹم متعارف

  • پاکستان
لاہور( این این آئی)پنجاب میں پہلی بار فلڈ رسک مینجمنٹ کیلئے کیو آر کوڈ سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ فلڈ پلین میپنگ کو ڈیجیٹل شناخت سے جوڑ دیا گیا۔

 ایک کیو آر کوڈ سے پورے سیلابی علاقے کا مکمل ڈیٹا حاصل ہوسکے گا ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ کوڈ کے ذریعے رئیل ٹائک ڈیٹا اور بروقت وارننگ ممکن ہوسکے گی۔ سیلاب سے قبل محفوظ انخلا ء کی منصوبہ بندی ڈیٹا کی بنیاد پر ہو گی۔ بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کا ڈیٹا سسٹم میں محفوظ کرلیا گیا ہے ۔ سیٹلائٹ ڈیٹا اور 20 سالہ سیلابی رجحانات سسٹم سے منسلک کردیا گیا ، کوڈ سسٹم اے آئی بیسڈ ارلی وارننگ کو مزید موثر بنائے گا۔

