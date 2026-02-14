صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین کارکردگی و احتساب ترمیمی بل حتمی توثیق کیلئے گورنر کو ارسال

لاہور (سیاسی نمائندہ)ملازمین کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب (ترمیمی)بل 2025 حتمی توثیق کیلئے گورنر پنجاب کو ارسال کر دیا گیا۔

 بل گزشتہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا،بل کے مطابق ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازم کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی دو سال کے اندر مکمل کرنا لازمی ہو گی۔ تاہم اگر کسی ناگزیر وجہ سے مقررہ مدت میں کارروائی مکمل نہ ہو سکے تو وجوہات بیان کرتے ہوئے مدت میں توسیع دی جا سکے گی۔کارروائی کی مدت کا تعین عدالتی اور محکمہ جاتی کیسز کو بروقت نمٹانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے ۔ مزید برآں سرکاری ملازمین کے احتساب سے متعلق شقوں کو بھی واضح اور مؤثر بنایا گیا ہے ۔

