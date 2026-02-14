E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ڈار سے نیٹلی بیکر کی ملاقات، متنوع شعبوں میں تعاون پر زور
کسی کی زندگی سے کھیلنے کا اختیار نہیں:جاوید لطیف
عمران کی بینائی گئی تو ذمہ دار جیل انتظامیہ اورحکومت:شاہ محمود
وزیردفاع خواجہ آصف کی جرمنی میں البانیہ کے ہم منصب سے ملاقات
عمران خان کی بینائی کو نقصان ہوا تو ملک بھاری قیمت ادا کرے گا، اسد عمر
نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بننے چاہئیں:سردار محمد یوسف
تازہ ترین
رمضان ریلیف پیکج کا اجرا، ہر مستحق خاندان کو 13 ہزار روپے دیئے جائیں گے: وزیراعظم
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 فروری سے اضافے کا امکان
حکومت بجلی ٹیرف تبدیلی کا بوجھ کم آمدنی والے پاکستانیوں پر نہ ڈالے: آئی ایم ایف
امریکا: گرپتونت سنگھ پنوں پر حملہ کیس، بھارتی شہری نے اعترافِ جرم کر لیا
اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اسلام آباد بزدلانہ دہشتگرد حملے کی مذمت
آج کے کالمز
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
