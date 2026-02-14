تقرر وتبادلے ، ڈاکٹر شبانہ ممبر پلاننگ کمیشن پاپولیشن تعینات
سیکر ٹری ریونیو راشد محمود کے چارج میں تین ماہ توسیع،چیئرمین پیمرا عنبرین کا نوٹیفکیشن عمران احمر ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ،ڈاکٹر فیصل چیئرمین ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ مقرر
اسلام آباد،لاہور (نیوز رپورٹر،کرائم رپورٹر، خبرنگار) وفاقی حکومت نے اہم افسران کی تعیناتیاں اور تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں جن میں چیئرپرسن پیمرا، ممبر پلاننگ کمیشن اور وفاقی سیکر ٹری ریونیو بورڈ شامل ہیں۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق ڈاکٹر شبانہ حیدر کو ممبر (پاپولیشن) پلاننگ کمیشن مقرر کیا گیا ہے ۔ انہیں وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات کے تحت ایس پی پی ایس ون سکیل پر دو سالہ کنٹریکٹ پر تعینات کیا گیا ہے ۔صدر مملکت کی منظوری کے بعد عنبرین جان کی بطورہ پیمرا چیئرپرسن تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ راشد محمود کے وفاقی سیکر ٹری ریونیو ڈویژن میں اضافی چارج میں تین ماہ کی توسیع ہوئی۔ گریڈ 19 کے افسر سید بلال حیدر کو بطور او ایس ڈی تعینات کیا گیا ہے ۔ علاوہ ازیں حکومت پنجاب نے ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن عمران احمر کو ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پنجاب تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ، عمران احمد اس سے قبل ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن کے عہدے پر فرائض انجام دے رہے تھے ۔ عبد الکریم کی آئی جی پنجاب تعیناتی کے بعد ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کی نشست خالی ہوئی تھی ۔دریں اثنا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کو دو سال بعد مستقل چیئرمین مل گیا ہے ۔ ڈاکٹر فیصل کو بورڈ کا نیا چیئرمین تعینات کر دیا گیا ہے اور انہیں تین سال کے لیے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔تقرری کا نوٹیفکیشن محکمہ سکل ڈویلپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا۔