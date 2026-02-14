صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لکی مروت:دہشتگردوں کا کواڈ کاپٹر سے پولیس پر حملہ، 2اہلکارزخمی

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کے ضلع لکی مروت میں فتنہ الخوارج کی جانب سے کواڈ کاپٹر کے ذریعے پولیس پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہوگئے ، جنہیں خلیفہ گل نواز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ڈاکٹرز نے دونوں اہلکاروں کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے ۔ ڈی آئی جی بنوں ریجن سجاد خان کی ہدایات پر لکی مروت پولیس، امن کمیٹی اور بنوں پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ۔جوابی کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کے ہلاک وزخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔

