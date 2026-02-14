وزارت قومی صحت کا نیشنل اے آئی ہب قائم کرنے کا فیصلہ
پہلے مرحلے میں ماں بچے کی صحت پروگرام میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہوگا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت نے منصوبوں میں بہتری کے لئے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ، اس مقصد کے لئے وزارت نے نیشنل آرٹیفیشل انٹیلی جنس ہب قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے ۔پہلے مرحلے میں ماں اور بچے کی صحت (ایم این سی ایچ) پروگرام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجوزہ "نیشنل اے آئی ہب" کے قیام سے متعلق اجلاس وفاقی سیکرٹری صحت حامد یعقوب شیخ کی زیر صدارت ہوا ،اجلاس کے دوران زرینہ سفیری نے نیشنل اے آئی ہب کا مجموعی تصور اور اس کے خدوخال پیش کئے ، جبکہ ڈاکٹر مریم مصطفی نے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے زچہ و بچہ کی صحت کی خدمات کو مؤثر، بروقت اور مربوط بنانے سے متعلق سفارشات پیش کیں ،اجلاس میں اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ مجوزہ نیشنل اے آئی ہب نہ صرف پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کے عمل کو مضبوط بنائے گا بلکہ دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات تک رسائی میں بھی معاون ثابت ہوگا ،وفاقی سیکرٹری صحت نے متعلقہ شعبوں کو ہدایت کی کہ مجوزہ منصوبے کی تکنیکی، قانونی اور انتظامی جہتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قابلِ عمل سفارشات مرتب کی جائیں۔