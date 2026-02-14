صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت قومی صحت کا نیشنل اے آئی ہب قائم کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
وزارت قومی صحت کا نیشنل اے آئی ہب قائم کرنے کا فیصلہ

پہلے مرحلے میں ماں بچے کی صحت پروگرام میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہوگا

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت نے منصوبوں میں بہتری کے لئے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ، اس مقصد کے لئے وزارت نے نیشنل آرٹیفیشل انٹیلی جنس ہب قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے ۔پہلے مرحلے میں ماں اور بچے کی صحت (ایم این سی ایچ) پروگرام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجوزہ "نیشنل اے آئی ہب" کے قیام سے متعلق اجلاس وفاقی سیکرٹری صحت حامد یعقوب شیخ کی زیر صدارت ہوا ،اجلاس کے دوران زرینہ سفیری نے نیشنل اے آئی ہب کا مجموعی تصور اور اس کے خدوخال پیش کئے ، جبکہ ڈاکٹر مریم مصطفی نے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے زچہ و بچہ کی صحت کی خدمات کو مؤثر، بروقت اور مربوط بنانے سے متعلق سفارشات پیش کیں ،اجلاس میں اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ مجوزہ نیشنل اے آئی ہب نہ صرف پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کے عمل کو مضبوط بنائے گا بلکہ دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات تک رسائی میں بھی معاون ثابت ہوگا ،وفاقی سیکرٹری صحت نے متعلقہ شعبوں کو ہدایت کی کہ مجوزہ منصوبے کی تکنیکی، قانونی اور انتظامی جہتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قابلِ عمل سفارشات مرتب کی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ کا بڑا اپ سیٹ ، آسٹریلیا کو زمبابوے کے ہاتھوں شکست

پرو ہاکی،آسٹریلیا نے پاکستان کو 0-3 گول سے ہرا دیا

پاک بھارت میچ ،سفری اور رہائشی اخراجات میں اضافہ

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ،قومی ویمنز اے کا فاتحانہ آغاز

پاکستان کا سپن اٹیک بھارتیوں کیلئے دردِ سر بن گیا

ورلڈ کپ میں آج مزید تین میچوں کا فیصلہ ہوگا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak