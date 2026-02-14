لیتھیم بیٹریز کی درآمد پر بھاری ملکی زرمبادلہ خرچ ہونے کا خدشہ
لیسکو یونٹ55 سے 60 روپے ، بیٹری سے 30 روپے تک میں یونٹ پڑیگا بزنس کمیونٹی کا نئی پالیسی بیٹریز کی پروموشن قراردیتے ہوئے تحفظات کا اظہار
لاہور(کامرس رپورٹر)سولر سسٹمز کی امپورٹ پر اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد اب لیتھیم بیٹریز کی درآمد پر ایک بار پھر بھاری ملکی زرمبادلہ خرچ ہونے کا خدشہ ، لیسکو کا یونٹ55 سے 60 روپے جبکہ سولر سسٹم والوں کو لیتھیم بیٹری سے یونٹ 25 سے 30 روپے تک میں پڑے گا ،بزنس کمیونٹی نے حکومت کی نیٹ بلنگ کی نئی پالیسی کو بیٹریز کی پروموشن قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کردیا ۔ ـ تفصیلات کے مطابق حکومت کی نیٹ بلنگ کی نئی پالیسی بیٹریز سپورٹ سولر سسٹم کو فروغ دینے کی کوشش ہورہی ہے ، مارکیٹ میں 5 کلو واٹ کی لیتھیم بیٹری اوسطاً سوا2ـ لاکھ سے اڑھائی لاکھ روپے تک مل رہی ، ماہانہ بنیادوں پر 5 کلو واٹ کی بیٹری سولر سے 135 یونٹس تک صرف کرتی ہے جو سالانہ 1620 یونٹس اور پانچ سالہ وارنٹی میں یہی بیٹری 8100 یونٹس تک استعمال ہوگی ۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمن سہگل نے کہا کہ پہلے سولر کو فروغ دیا گیا ،اب نئی پالیسی دیدی ـ ۔سابق چیئرمین پیاف محمد علی نے کہا کہ آئی پی پیز کیلئے عوام پر بوجھ ڈالا جارہا ، حکومت مسئلہ حل کرے ۔لاہور چیمبر کی ممبر ایگزیکٹو کمیٹی آمنہ رندھاوا نے کہا کہ کاروباری خواتین نے پہلے بھاری سرمایہ لگاکر سولر سسٹمز لگائے ، اب بیٹریز کی طرف دھکیلا جا رہا ـ