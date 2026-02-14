صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیتھیم بیٹریز کی درآمد پر بھاری ملکی زرمبادلہ خرچ ہونے کا خدشہ

  • پاکستان
لیتھیم بیٹریز کی درآمد پر بھاری ملکی زرمبادلہ خرچ ہونے کا خدشہ

لیسکو یونٹ55 سے 60 روپے ، بیٹری سے 30 روپے تک میں یونٹ پڑیگا بزنس کمیونٹی کا نئی پالیسی بیٹریز کی پروموشن قراردیتے ہوئے تحفظات کا اظہار

لاہور(کامرس رپورٹر)سولر سسٹمز کی امپورٹ پر اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد اب لیتھیم بیٹریز کی درآمد پر ایک بار پھر بھاری ملکی زرمبادلہ خرچ ہونے کا خدشہ ، لیسکو کا یونٹ55 سے 60 روپے جبکہ سولر سسٹم والوں کو لیتھیم بیٹری سے یونٹ 25 سے 30 روپے تک میں پڑے گا ،بزنس کمیونٹی نے حکومت کی نیٹ بلنگ کی نئی پالیسی کو بیٹریز کی پروموشن قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کردیا ۔ ـ تفصیلات کے مطابق حکومت کی نیٹ بلنگ کی نئی پالیسی بیٹریز سپورٹ سولر سسٹم کو فروغ دینے کی کوشش ہورہی ہے ، مارکیٹ میں 5 کلو واٹ کی لیتھیم بیٹری اوسطاً سوا2ـ لاکھ سے اڑھائی لاکھ روپے تک مل رہی ، ماہانہ بنیادوں پر 5 کلو واٹ کی بیٹری سولر سے 135 یونٹس تک صرف کرتی ہے جو سالانہ 1620 یونٹس اور پانچ سالہ وارنٹی میں یہی بیٹری 8100 یونٹس تک استعمال ہوگی ۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمن سہگل نے کہا کہ پہلے سولر کو فروغ دیا گیا ،اب نئی پالیسی دیدی ـ ۔سابق چیئرمین پیاف محمد علی نے کہا کہ آئی پی پیز کیلئے عوام پر بوجھ ڈالا جارہا ، حکومت مسئلہ حل کرے ۔لاہور چیمبر کی ممبر ایگزیکٹو کمیٹی آمنہ رندھاوا نے کہا کہ کاروباری خواتین نے پہلے بھاری سرمایہ لگاکر سولر سسٹمز لگائے ، اب بیٹریز کی طرف دھکیلا جا رہا ـ

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈکیتی وچوری کی متعددوارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان

ہمسائے کے تشدد سے 4سالہ بچہ جاں بحق، ملزم فرار

قیدی وین پر فائرنگ ،قتل کاملزم ہلاک ، کانسٹیبل زخمی

برقع پوش ڈکیت گرفتار، تین بھائی 47 وارداتوں میں ملوث نکلے

برکت مارکیٹ:گودام میں آتشزگی،کروڑوں کا سامان خاکستر

شیخوپورہ:ڈاکوئوں نے ڈولفن سکواڈ کے 2کانسٹیبلز کو لوٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak