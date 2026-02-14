خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھیجے گئے قرآنِ مجید کے نسخے تقسیم
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھیجے گئے قرآنِ مجید کے نسخوں کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔
اس حوالے سے وزارت مذہبی امور میں ایک خصوصی تقریب ہوئی ،جس میں وفاقی وزیر نے ملک بھر سے ممتاز علما کرام کو مدعو کیا، جہاں قرآنِ مجید کے نسخے تقسیم کئے گئے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں قائم ادارے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدام امتِ مسلمہ کیلئے نہایت بابرکت اور قابلِ قدر تحفہ ہے ۔