ہراسانی کیس:وی سی سروس ہیلتھ اکیڈمی کو برطرف کرنیکاحکم
ڈاکٹرشہزادنے اختیارات کا غلط استعمال کرکے خاتون کیساتھ نامناسب تعلق قائم کیا خاتون ڈاکٹرکے خلاف مالی بدعنوانی کے الزامات عدم شواہدپرمسترد،فوسپا کافیصلہ
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت نے وائس چانسلر ہیلتھ سروس اکیڈمی ڈاکٹرشہزاد علی خان کو ہراسانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ملازمت سے برطرف کرنے حکم دے دیا۔وفاقی محتسب انسداد ہراسیت فوزیہ وقار نے دو مختلف شکایت پر فیصلہ سنایا، فوسپاہ نے رضامندی اور ہنی ٹریپنگ کے الزامات مسترد کردیئے ۔ ڈاکٹر شہزاد علی خان بغیر کسی شک و شعبہ کے ہراسانی کے مرتکب پائے گئے ،فوسپا نے ڈاکٹر شہزاد علی خان کی شکایت مستردکرتے ہوئے خاتون ڈاکٹر کی شکایت منظور کرلی۔شکایات گزار خاتون ڈاکٹرکیخلاف مالی بدعنوانی کے الزامات عدم شواہد پر مستردکردیئے گئے ۔فوسپاہ نے کہا وائس چانسلر نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرکے خاتون کے ساتھ نامناسب تعلق قائم کیا،ڈاکٹر شہزاد کو بطور وائس چانسلر کام کرنے کی اجازت دی تو مستقبل میں وہ پھر یہی کچھ دیرا سکتے ہیں،فیصلہ میں کہا گیا کہ ڈاکٹر شہزاد علی خان کو ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے ، ڈاکٹر شہزاد علی خان پر الزام تھا کہ اپنی سٹوڈنٹ کو اختیارات کے غلط استعمال سے ملازمت پر رکھوایااورمراعات دیں،ڈاکٹر شہزاد علی خان اور خاتون ڈاکٹر نے ایک دوسرے کے خلاف فوسپاہ میں شکایات درج کروائی تھیں۔فوسپاہ نے کہا کوئی سرکاری عہدہ قانون سے بالا تر نہیں۔