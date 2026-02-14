صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈمنسٹر یٹو،پولیس گروپ کے200سے زائد افسروں کی گریڈ 19میں ترقی

  • پاکستان
ترقی پانے والوں میں پاکستان پولیس سروس کے 80 اور ایڈمنسٹریٹو رگروپ کے 140 افسر ان شامل آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے افسران کی ترقی کیلئے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کا اجلاس آج دوبارہ ہو گا

اسلام آباد (ایس ایم زمان) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت تین سروس گروپ کے افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کے لیے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کا اجلاس گزشتہ روز سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیرسٹر نبیل اے اعوان کی صدارت میں ہوا جس میں پاکستان  ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس گروپ کے 200 سے زیادہ افسران کو ترقی دینے کی منظوری دی گئی جبکہ آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے افسران کی ترقی کیلئے آج دوبارہ اجلاس ہو گا ۔ذرائع کے مطابق پاکستان پولیس سروس (PSP) میں گریڈ 19 کی 109 اسامیوں کے لیے 95 افسران پر مشتمل پینل تشکیل دیا گیا تھا جس میں سے 80 کے قریب افسران کو ترقی دی گئی ہے اس طرح 29 اسامیاں خالی رہ گئی ہیں، اسی طرح پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس (PAS) میں گریڈ 19 کی 209 اسامیاں کے لیے 162 افسران کا پینل تشکیل دیا گیا تھا جس میں سے 140 کے قریب افسران کو ترقی دی گئی ہے اور 69 اسامیاں خالی رہ جائیں گی، ذرائع کا کہنا ہے کہ اسامیاں زیادہ اور اہل افسران کم ہونے کی وجہ افسران کی ملازمت ، لازمی تربیت کورس ، سالانہ کارکردگی رپورٹ و گوشوارے کی شرائط ہیں ۔ ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ (DSB) کے اجلاس میں آفس مینجمنٹ گروپ (OMG) گریڈ 18 کے 150 افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کا ایجنڈا تاحال زیر غور نہیں آ سکا اور اسے آج تک موخر کر دیا گیا ۔

