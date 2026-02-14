ایڈمنسٹر یٹو،پولیس گروپ کے200سے زائد افسروں کی گریڈ 19میں ترقی
ترقی پانے والوں میں پاکستان پولیس سروس کے 80 اور ایڈمنسٹریٹو رگروپ کے 140 افسر ان شامل آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے افسران کی ترقی کیلئے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کا اجلاس آج دوبارہ ہو گا
اسلام آباد (ایس ایم زمان) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت تین سروس گروپ کے افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کے لیے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کا اجلاس گزشتہ روز سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیرسٹر نبیل اے اعوان کی صدارت میں ہوا جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس گروپ کے 200 سے زیادہ افسران کو ترقی دینے کی منظوری دی گئی جبکہ آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے افسران کی ترقی کیلئے آج دوبارہ اجلاس ہو گا ۔ذرائع کے مطابق پاکستان پولیس سروس (PSP) میں گریڈ 19 کی 109 اسامیوں کے لیے 95 افسران پر مشتمل پینل تشکیل دیا گیا تھا جس میں سے 80 کے قریب افسران کو ترقی دی گئی ہے اس طرح 29 اسامیاں خالی رہ گئی ہیں، اسی طرح پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس (PAS) میں گریڈ 19 کی 209 اسامیاں کے لیے 162 افسران کا پینل تشکیل دیا گیا تھا جس میں سے 140 کے قریب افسران کو ترقی دی گئی ہے اور 69 اسامیاں خالی رہ جائیں گی، ذرائع کا کہنا ہے کہ اسامیاں زیادہ اور اہل افسران کم ہونے کی وجہ افسران کی ملازمت ، لازمی تربیت کورس ، سالانہ کارکردگی رپورٹ و گوشوارے کی شرائط ہیں ۔ ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ (DSB) کے اجلاس میں آفس مینجمنٹ گروپ (OMG) گریڈ 18 کے 150 افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کا ایجنڈا تاحال زیر غور نہیں آ سکا اور اسے آج تک موخر کر دیا گیا ۔