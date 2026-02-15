صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الرحمن کی رہائشگاہ سیاسی سرگرمیوں،اپوزیشن ملاقاتوں کا مرکز

  • پاکستان
اپوزیشن اکابرین کی آمد و رفت سے سربراہ جے یو آئی کی سیاسی قوت نمایاں ہوئی

اسلام آباد (سید قیصر شاہ)جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی رہائش گاہ اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتوں کا اہم سیاسی مرکز بن گئی ۔ مختلف جماعتوں کے اکابرین کی آمد و رفت سے ان کی سیاسی اہمیت اور اثر و رسوخ نمایاں ہوا ہے ۔مولانا فضل الرحمن کے پاس منظم سیاسی سٹریٹ پاور موجود ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جانب اپنا موقف مضبوطی سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔

حالیہ قانون سازی اور غزہ کے معاملے پر پیش رفت میں جے یو آئی سمیت دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں نے سخت موقف اختیار کیا۔جمعہ کی شب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے بھی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی جس میں قانون سازی پر تشویش اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے ۔ ہفتہ کے روز بھی مذہبی جماعتوں کی قیادت سے ملاقات معنی خیز ثابت ہوئی۔ حکومتی حلقے ان ملاقاتوں کو معمول کی ملاقاتیں قرار دے رہے ہیں۔

