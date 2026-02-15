واجد گیلانی دوبارہ اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے صدر منتخب
فرزانہ فیصل ایڈیشنل سیکرٹری ،عثمان ناصر جوائنٹ سیکرٹری ،ردا بتول فنانس سیکرٹری کامیاب گروپ کا جشن ،اشرف گجر کا نتائج پر اعتراض ،1605 وکلا نے ووٹ ڈالے
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات 2026 میں احسن بھون گروپ کے صدارتی امیدوار سید واجد علی گیلانی کو 9 ووٹوں کی برتری سے دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ پولنگ صبح سے شام ساڑھے چار بجے تک جاری رہی ،سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ۔ پولنگ میں 2633 ممبران میں سے 1605 وکلاء نے اپنا حق رائے استعمال کیا۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران دونوں صدارتی امیدواروں کے حامیوں میں معمولی تلخ کلامی ہوئی تاہم سینئر وکلاء نے فوری قابو پایا۔بعد ازاں چیف الیکشن بورڈ عادل عزیز قاضی اور ممبران کی جانب سے نتائج کا نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا جس کے مطابق صدارتی امیدوار واجد گیلانی 770 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ ان کے مدمقابل امیدوار اشرف گوجر نے 761 ووٹ لیے ، ایڈیشنل سیکرٹری کیلئے فرزانہ فیصل خان 865ووٹ لیکر کامیاب جبکہ مدمقابل پلوشہ ایاز خان نے 644 ووٹ لیے ،جوائنٹ سیکرٹری کیلئے عثمان ناصر 939 ووٹ لیکر کامیاب اور مدمقابل وجاہت غوری553 ووٹ لے سکے ،فنانس سیکرٹری کیلئے ردا بتول860ووٹ لیکر کامیاب جبکہ مدمقابل سید صلاح الدین نے 625ووٹ لیے ،نتائج کا اعلان ہونے پر کامیاب امیدواران کے حامی وکلاء نے نعرے بازی کی اور جشن منایا، ادھر صدراتی امیدوار چودھری محمد اشرف گجر نے نتائج پر اعتراضات اٹھا دئیے اور ان کے حامی وکلاء کی جانب سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ بھی کیاگیا۔یاد رہے کہ نائب صدارت کیلئے صابر احمد، سیکرٹری کیلئے بیرسٹر قاسم نواز عباسی، آڈیٹر کیلئے فاروق اقبال خان اورممبران ایگزیکٹو بلا مقابلہ ہی منتخب کرلیے گئے تھے ۔