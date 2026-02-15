صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حالات خراب ہوئے تو قابو نہیں ہونگے : تحریک تحفظ آئین پاکستان

  • پاکستان
حالات خراب ہوئے تو قابو نہیں ہونگے : تحریک تحفظ آئین پاکستان

اپوزیشن کی سپیس ختم نہ کریں:مصطفی نواز،ظفرمرزا ،سینیٹر مشتاق کی پریس کانفرنس

 اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین مصطفی نوازکھوکھر نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو فوری علاج کیلئے ہسپتال منتقل اورانکی  فیملی کو ان تک رسائی دی جائے ، معاملات کو اس حدپر مت لے کر جائیں جہاں اپوزیشن کی سپیس ختم ہو جائے ،حالات خراب ہونگے تو پھر قابو نہیں کرسکیں گے ،مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چیئرمین پاکستان رائٹس موومنٹ سینیٹر مشتاق احمد اور ترجمان عوام پاکستان پارٹی ڈاکٹر ظفر مرزا کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔ مصطفی نوازکھوکھر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی غفلت اوربدسلوکی کی وجہ سے چلی گئی ہے ،حکومت ایک بڑی جماعت کے سربراہ قیدی کو اسکے حقوق دینے کیلئے تیار نہیں، دونوں اپوزیشن لیڈرزپارلیمان کے اندر محصور ہیں، پارلیمنٹ لاجز کو تالے لگا کر بند کردیا گیا ہے ،کے پی ہاؤس میں بھی یہی صورتحال ہے ،ایک صوبائی وزیر کا گریبان پھاڑا گیا ،قیدی کیلئے حق مانگنے کی سزا دی جارہی ہے ،بانی پی ٹی آئی کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں، آج کھانا پارلیمان کے اندر نہیں لے جانے دیا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز پر تالے لگے ہیں، کے پی ہاؤس کا پولیس کے ذریعے گھیراؤ ہے ،چیئرمین پی ٹی آئی کو علاج معالجہ کی سہولت فوری دی جائے ۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا پاکستان کی سب بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کی ایک آنکھ کی بینائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جا چکی ہے ، جب تک حکومت کوئی عملی اقدام نہیں کرتی ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak