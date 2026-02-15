حالات خراب ہوئے تو قابو نہیں ہونگے : تحریک تحفظ آئین پاکستان
اپوزیشن کی سپیس ختم نہ کریں:مصطفی نواز،ظفرمرزا ،سینیٹر مشتاق کی پریس کانفرنس
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین مصطفی نوازکھوکھر نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو فوری علاج کیلئے ہسپتال منتقل اورانکی فیملی کو ان تک رسائی دی جائے ، معاملات کو اس حدپر مت لے کر جائیں جہاں اپوزیشن کی سپیس ختم ہو جائے ،حالات خراب ہونگے تو پھر قابو نہیں کرسکیں گے ،مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چیئرمین پاکستان رائٹس موومنٹ سینیٹر مشتاق احمد اور ترجمان عوام پاکستان پارٹی ڈاکٹر ظفر مرزا کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔ مصطفی نوازکھوکھر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی غفلت اوربدسلوکی کی وجہ سے چلی گئی ہے ،حکومت ایک بڑی جماعت کے سربراہ قیدی کو اسکے حقوق دینے کیلئے تیار نہیں، دونوں اپوزیشن لیڈرزپارلیمان کے اندر محصور ہیں، پارلیمنٹ لاجز کو تالے لگا کر بند کردیا گیا ہے ،کے پی ہاؤس میں بھی یہی صورتحال ہے ،ایک صوبائی وزیر کا گریبان پھاڑا گیا ،قیدی کیلئے حق مانگنے کی سزا دی جارہی ہے ،بانی پی ٹی آئی کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں، آج کھانا پارلیمان کے اندر نہیں لے جانے دیا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز پر تالے لگے ہیں، کے پی ہاؤس کا پولیس کے ذریعے گھیراؤ ہے ،چیئرمین پی ٹی آئی کو علاج معالجہ کی سہولت فوری دی جائے ۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا پاکستان کی سب بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کی ایک آنکھ کی بینائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جا چکی ہے ، جب تک حکومت کوئی عملی اقدام نہیں کرتی ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔