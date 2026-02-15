صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کا بروقت علاج کیوں نہیں کرایاگیا، تحقیقات ہونی چاہئیں:قمر زمان کائرہ

  • پاکستان
عمران خان کا بروقت علاج کیوں نہیں کرایاگیا، تحقیقات ہونی چاہئیں:قمر زمان کائرہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا بروقت علاج کیوں نہیں کرایا گیا اس بات کی تحقیقات کرانی چاہئیں۔

 گجرات پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ صدر آصف زرداری کی گفتگو کوئی سوشل میڈیا کی فلم تو ہے نہیں،صدر کی گفتگو باقاعدہ آفیشلی چلائی گئی ہے ،علاقائی اور لوکل ایشوز پر سارے ممبران سنجیدہ تھے ۔ نیشنل سکیورٹی اور آج کل کے حالات میں کوئی ہنستے مسکراتے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی ہے سوال اٹھانا ان کی جماعت کا حق تھا ،ان کا بروقت علاج کیوں نہیں کرایا گیا اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے ، بانی پی ٹی آئی کو جیل کے ڈاکٹر نے دیکھا پھر ہسپتال لے جایا گیا ،اگر خاندان یا پارٹی کو بتا دیا جاتا تو سکیورٹی مسائل پیدا ہوتے ۔ قمر زمان کائرہ نے مزید کہا اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت دے ان کی بینائی 100 فیصد ٹھیک ہونی چاہیے ۔ پی پی رہنما نے کہا کہ سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کو موجودہ سسٹم پر جو تحفظات ہیں ان پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے ۔

