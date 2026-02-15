عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر ڈیل سے پی ٹی آئی کا نقصان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘آج کی بات سیٹھی کے ساتھ’’ میں سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا جو مسئلہ بنا ہے ، یہ حکومت کے خلاف پراپیگنڈا چلتا رہے گا،یہ ساری چیز یں حکومت کے خلاف جارہی ہیں کہ حکومت نے یہ کام وقت پر نہیں کیا،خان صاحب کا یہ نقصان ہوگیا ہے ،اب کہا جارہا ہے کہ فلاں ہسپتال میں اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے ،فلاں ٖ ڈاکٹرز سے معائنہ کرایا جائے ،اب ساری چیزیں تحریک انصاف کے پلڑے میں جارہی ہیں،علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ خان صاحب کو باہر بھیجا جائے ،جس طرح نوازشریف علاج کیلئے باہر گئے تھے ،تحریک انصاف کی ان باتوں سے ایسا تاثر پیدا ہورہا ہے ، جیسے اب تحریک انصاف کسی قسم کا این او آر مانگ ر ہی ہے ،تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل کریں، نکالو خان صاحب کو،ان کا علاج کریں، ان کے ساتھ ظلم ہوگیا ہے ، بالکل وہی ماحول بن رہا ہے جو میاں نواز شریف کے وقت بنا تھا،اگر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس قسم کے ماحول سے کامیابی ملتی ہے جو میاں صاحب کو ملی تھی، یہ تحریک انصاف کی غلط فہمی ہے ،میر ے خیال میں یہ تحریک انصاف کیلئے نقصان دہ ہوگا،کیونکہ لوگ یہی سمجھیں گے تحریک انصاف این او آر مانگ رہی ہے ،تحریک انصاف کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت خان صاحب کا علاج کرائے ، یہ کہنا کہ خان کو بنی گالا منتقل کریں یا ان کو باہر بھیج دیں ، یہ بالکل غلط ہے ، تحریک انصاف کو ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے ،کیونکہ تاثر یہ پیدا ہورہا ہے کہ تحریک انصاف این آر او،ڈیل مانگ رہی ہے ،تحریک انصاف کو ڈیل کی طرف نہیں جانا چاہئے ،اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ ڈیل ڈیل ہی ہوتی ہے ، اس کا منفی تاثر لیا جاتا ہے ،نوازشریف کے جانے پر ہر بار تحریک انصاف نے یہ کہناشروع کردیا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے ،یہ کہہ کر اس نے گند ڈٖال دیا، دوسری وجہ ہے کہ خان صاحب کی جواس وقت شہرت ہے ،وہ یہ ہے کہ خان ڈیل نہیں کرتا،یہ اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے ،یہ دلیر ہے ،جیل میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے ، اپنے موقف سے ہلتا نہیں ہے وغیر ہ وغیرہ، اگر اس موقف سے عمران خان کو ہٹا دیں گے تو نقصان ہوجائے گا۔