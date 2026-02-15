صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کرائیں :اعتزاز

  • پاکستان
آنکھوں کے علاج کا معاملہ تشویشناک ،سپریم کورٹ کو فوری ایکشن لینا چا ہئے مریم نواز کا مخالف ہوں مگر دلیرانہ فیصلوں کی حمایت کرتا ہوں :میڈیا سے گفتگو

لاہور (سپیشل رپورٹر )سینئر سیاستدان اور قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے بانی تحریک انصاف کے آنکھوں کے علاج کا معاملہ تشویشناک ہے ،سپریم کورٹ کو فوری ایکشن لینا چا ہئے ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بہادرانہ فیصلہ کرتے ہوئے پیرول پر رہائی دے دینی چاہئے ،بانی پی ٹی ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا ۔لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو  کرتے ہوئے بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کو علاج کیلئے کہیں منتقل کر دینا چاہئے تھا ،مریم نواز شریف کا مخالف ضرور ہوں مگر اس کے دلیرانہ فیصلوں کی حمایت کرتا ہوں ،ان سے کہوں گا بانی تحریک انصاف کی پیرول پر رہائی کرائیں ۔

