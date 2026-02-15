عمران خان کیلئے علاج کی بنیاد پر بڑا ریلیف ممکن نظر نہیں آ رہا
پی ٹی آئی کے احتجاج اور دباؤ کا محدود سیاسی اثر، ریاستی فیصلے بدلنے کیلئے ناکافی
(تجزیہ:سلمان غنی)
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بینائی اور صحت کے معاملہ پر عدالتی احکامات پر عملدرآمد کا سلسلہ جاری ہے ۔ عمران خان کی ان کے بیٹوں قاسم اور سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرا دی گئی ہے جس کی تصدیق علیمہ خان نے کی ہے ۔ بیٹوں نے باپ سے ان کی خیریت دریافت کی اور عمران خان نے اپنے بیٹوں کو اپنی صحت بارے اعتماد میں لیا،اب بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے معائنہ اور اس کے علاج بارے حکومت کا مو ٔقف ہے کہ اس حوالہ سے ایک خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم ان کی آنکھوں کا معائنہ کریں گے اس ضمن میں آج پیش رفت ہوگی بعدازاں حکومت یہ رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گی۔
وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ کا کہنا ہے اس معاملہ کو ذاتی مفاد کیلئے سیاسی رنگ دینے سے گریز برتا جائے لیکن اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اگر عدالتی احکامات پر عملدرآمد کا سلسلہ جاری ہے تو پھر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور دھرنوں کے عمل کا کیا جواز ہے اور کیا حکومت اپوزیشن کے دباؤ کے سامنے سرنڈر کرے گی اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو جواز بناتے ہوئے سزا کی معطلی اور رہائی کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست اور اس کی ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے ،حکومتی ذمہ داران جب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ عدالتی احکامات پر عملدرآمد ہوگا تو بانی پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کے ہسپتال لے جانے میں مضائقہ نظر نہیں آتا ،دوسر ی جانب اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کی صحت کی بنیادپر سنجیدگی اختیار کئے ہوئے ہے اور ایسا ماحول طاری کرنے پر بضد ہے جس کے نتیجہ میں ان کی ریلیف کا بندوبست ہو سکے ۔
ویسے دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا ریاست پر دباؤ محدود سیاسی اثر رکھتا ہے ان کا بیانیہ ہمدردی تو پیدا کرتا ہے ،سیاسی درجہ حرارت بلند رکھتا ہے مگر ریاستی فیصلے بدلنے کیلئے ناکافی ہے ، لہٰذا مذکورہ صورتحال کی روشنی میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جانب سے علاج کی بنیاد پر کوئی بڑا ریلیف ممکن نظر نہیں آ رہا البتہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی اپنے طور پر ریلیف کیلئے اپنے دباؤ کو فیصلہ کن بنانے کیلئے پرعزم ہیں اور اس ضمن میں اپنے احتجاج کے ساتھ مختلف طبقات خصوصاً وکلا برادری کو سرگرم کیا جا رہا ہے جبکہ بعض سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے بھی رابطے ہورہے ہیں تاکہ وہ اس مرحلہ پر بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کیلئے اپنا اثرو رسوخ استعمال کریں۔