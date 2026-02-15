دوسری شادی پر پہلی بیوی کوحق مہر کی فوری ادائیگی لازمی قرار
لاہورہائیکورٹ کا شوہر کو 10 لاکھ حق مہر، ماہانہ 15 ہزار خرچ اور جہیز کی رقم ادا کرنے کا حکم جہیز کے سامان کی ویلیو کے مطابق رقم بھی اداکی جائے :جسٹس عابد حسین چٹھہ کاتحریری فیصلہ
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے قرار دیا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر مزید شادی کرنے کی صورت میں شوہر پہلی بیوی کو حق مہر کی رقم فوری ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے بغیر اجازت شادی کرنے والے شوہر کو پہلی بیوی کو 10 لاکھ روپے حق مہر، طلاق کے مؤثر ہونے تک ماہانہ 15 ہزار روپے خرچ (سالانہ 10 فیصد اضافے کے ساتھ)اور سامان جہیز کی ویلیو کے مطابق رقم ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھہ نے آٹھ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ مہناز سلیم کی درخواست پر جاری کیا۔ درخواست گزار نے حق مہر، نان نفقہ اور سامان جہیز کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
فیملی کورٹ نے شوہر کو عدت کے دوران 15 ہزار روپے ماہانہ خرچ اور 10 لاکھ روپے حق مہر قسطوں میں ادا کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ جہیز کی مد میں بھی رقم مقرر کی گئی تھی، تاہم سیشن کورٹ نے اپیل پر حق مہر اور خرچ کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے جہیز کی رقم کم کر دی، جس کے خلاف درخواست گزار نے ہائیکورٹ سے رجوع کیا۔عدالت نے قرار دیا کہ زبانی طلاق کے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر نکاح برقرار رہتا ہے اور اگر بیوی کے گھر چھوڑنے کی معقول وجوہات ہوں تو شوہر طلاق کے مؤثر ہونے تک خرچ دینے کا پابند ہے ۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شوہر نے نکاح کے وقت دوسری شادی سے متعلق حقائق ظاہر نہیں کیے اور یہ ثابت نہ کرسکا کہ بیوی بلاجواز گھر سے گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر مزید شادی کرے تو قانوناً پہلی بیوی کو حق مہر کی فوری ادائیگی لازم ہے تاکہ اس کے مالی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔