فجی اور نیوزی لینڈ میں پہلا روزہ آج
کراچی(این این آئی)دنیا کے بیشتر ممالک میں رمضان المبارک 18 اور 19 فروری سے شروع ہو چکا ہے ، لیکن دو ممالک فجی اور نیوزی لینڈ میں رمضان کا آغاز آج(جمعہ)20 فروری سے ہوگا۔
دونوں ممالک میں رمضان کا چاند 18 فروری کی شام کو نظر نہیں آیا تھا۔ اس صورتحال کے بعد نیوزی لینڈ کی مذہبی تنظیم فیڈریشن آف اسلامک ایسوسی ایشنز آف نیوزی لینڈ اور فجی کی تنظیم فجی مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ 19 فروری کو شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے اور 20 فروری بروز جمعہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔دونوں تنظیموں نے اپنے بیانات میں وضاحت کی کہ فلکیاتی حساب کے مطابق بھی ان ممالک کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اس تاریخ کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں تھا، نہ آنکھ سے دیکھا جاسکتا تھا اور نہ ہی دوربین کی مدد سے۔