13کروڑ آبادی کیلئے 19 سیٹوں والا جہاز :مزمل اسلم کا طنز

  • پاکستان
13کروڑ آبادی کیلئے 19 سیٹوں والا جہاز :مزمل اسلم کا طنز

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے پنجاب حکومت کے 11 ارب روپے کے جہاز خریدنے پر شدید تنقید کی اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ 13 کروڑ آبادی کیلئے 19 سیٹوں والا جہاز یہ ہوتی ہے گورننس۔

مزمل اسلم نے ایکس پر ایک پیغام میں لکھاکہ پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا جہازخرید لیا ، 13کروڑ آبادی کیلئے 19 سیٹوں والا جہاز خرید لیا یہ ہوتی ہے گورننس۔ معمول کی نو میٹر بس میں بھی 50 سیٹیں ہوتی ہیں جبکہ 19 نشستوں والا جہاز1100کروڑ روپے کا ہے ۔ ائیر پنجاب کے ایک مسافر پر 58 کروڑ روپے خرچ کرنا پڑیں گے ، اس کے علاوہ مرمت، ایندھن اور عملے کا الگ خرچ بھی آئے گا۔انہوں نے لکھاکہ شہباز شریف نے ایک طرف 75 فیصد پی آئی اے 10 ارب کی بیچ دی، دوسری طرف انہی کی پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا۔ 

