  • پاکستان
نان کسٹم پیڈ گاڑی معاملہ، قانونی کارروائی کی درخواست پر مناسب حکم جاری کرینگے :ہائیکورٹ

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے جسٹس محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی سے حادثے میں مبینہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کے معاملے پر قانون کے مطابق آزادانہ کارروائی کی درخواست پر کہا کہ مناسب آرڈر جاری کریں گے۔

انعام الرحیم ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ اعتراض لگایا گیا کہ متعلقہ فورم پر درخواست دی جائے ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے استفسار کیا گاڑی کسٹم والوں کے پاس ہے ؟ وکیل ریاض حنیف نے کہا نہیں، گاڑی پولیس کے پاس ہے ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا آفس والوں کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا اعتراضات لگائے ہیں۔ 

