نان کسٹم پیڈ گاڑی معاملہ، قانونی کارروائی کی درخواست پر مناسب حکم جاری کرینگے :ہائیکورٹ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے جسٹس محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی سے حادثے میں مبینہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کے معاملے پر قانون کے مطابق آزادانہ کارروائی کی درخواست پر کہا کہ مناسب آرڈر جاری کریں گے۔
انعام الرحیم ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ اعتراض لگایا گیا کہ متعلقہ فورم پر درخواست دی جائے ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے استفسار کیا گاڑی کسٹم والوں کے پاس ہے ؟ وکیل ریاض حنیف نے کہا نہیں، گاڑی پولیس کے پاس ہے ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا آفس والوں کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا اعتراضات لگائے ہیں۔