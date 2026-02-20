سانحہ گل پلازہ،سرکاری افسروں کے بیانات قلمبند،اداروں کو سوالنامہ جاری
کراچی (سٹاف رپورٹر) جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں قائم سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سولجر بازار میں عمارت گرنے سے ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
کمیشن نے عمارتوں کی تکمیل کے بعد موثر مانیٹرنگ نہ ہونے اور ایمرجنسی سروسز کے دائرہ اختیار پر بھی سوال اٹھائے، سندھ ہائیکورٹ میں سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، کے ایم سی، پی آئی ڈی سی ایل، ضلعی انتظامیہ اور پولیس سرجن سمیت دیگر متعلقہ حکام پیش اور بیانات ریکارڈ کرائے ۔کمیشن نے متعدد اداروں کو تفصیلی سوالنامے جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کرلیا۔ اجلاس 23 فروری تک ملتوی کردیا۔