نجی میڈیکل کالجزکی فیسوں میں اضافہ کا فیصلہ آ ئندہ ہفتے متوقع
پی ایم ڈی سی نے اضافہ سے متعلق درخواستوں پر مزید ریکارڈ طلب کرلیا اضافہ کی منظوری ہو نے پر سالانہ 18لاکھ فیس25لاکھ روپے تک جا سکتی ہے
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پی ایم ڈی سی نے نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز کی جانب سے فیسوں میں اضافے سے متعلق دائر درخواستوں پر مزید ریکارڈ طلب کر لیا ۔ فیسوں میں اضافہ کی درخواستوں پر فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع ہے ۔ پی ایم ڈی سی نے اس ضمن میں کالجز کے نمائندوں کے ساتھ گزشتہ روز اجلاس منعقد کیا جس میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹس اور اخراجات کا جائزہ لیا گیا۔ پی ایم ڈی سی حکام کے مطابق کالجز نے اپنے اکاؤنٹس اور اخراجات کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں، تاہم بعض امور پر مزید وضاحت درکار ہونے کے باعث ان دستاویزات کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے ، اسی وجہ سے حتمی منظوری میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق ان کالجز کی سالانہ فیس 18 لاکھ روپے مقرر ہے ، اگر فیس کمیٹی آڈٹ رپورٹس اور اخراجات کی مکمل جانچ کے بعد اضافہ کی منظوری دیتی ہے تو فیس کی زیادہ سے زیادہ حد 25 لاکھ روپے تک جا سکتی ہے ۔حکام کے مطابق یہ حد صرف تعلیمی فیس تک محدود ہے ، اس میں یونیورسٹی یا حکومت کی جانب سے عائد کیے جانے والے دیگر واجبات جیسے امتحانی فیس، صوبائی ٹیکس یا دیگر سرکاری چارجز شامل نہیں ہوں گے ۔پی ایم ڈی سی کے مطابق فیسوں میں اضافہ کا فیصلہ شفافیت اور طلبہ کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔