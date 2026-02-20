قائمہ کمیٹی :سماجی تحفظ اداروں کے جائزے کی رپورٹ طلب
ٹی وی او اور دیگر ذیلی ادارے خواتین و بچوں کی فلاح کے منصوبوں پر کام کر رہے کمیٹی نے فنڈنگ، اخراجات اور ضلعی سرگرمیوں کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے سماجی تحفظ اداروں کے جائزے کی رپورٹ طلب کر لی ۔کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں وزارت اور اس کے منسلک اداروں کے انتظامی و مالیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے بتایا کہ وزارت کی کوئی ذیلی تنظیم مالی سال 2026-27 کے پی ایس ڈی پی کے تحت منصوبہ نہیں چلا رہی۔ وزارت 2022 میں شماریات ڈویژن سے الگ کی گئی تھی اور اس کے اہم ادارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاکستان بیت المال، پاکستان پاورٹی ایلیوی ایشن فنڈ اور ٹرسٹ فار وولنٹری آرگنائزیشنز ہیں۔
ٹی وی او اپنے اینڈومنٹ فنڈ اور بین الاقوامی عطیہ دہندگان بشمول یونیسیف کی گرانٹس سے کام کر رہا ہے اور دیہی این جی اوز کو تکنیکی و مالی معاونت فراہم کرتا ہے ۔ کمیٹی نے وزارت کو ہدایت کی کہ گزشتہ دو سالوں میں ٹی وی او کے فنڈنگ اور اخراجات، منافع و نقصان کے بیانات اور ضلعی سرگرمیوں کی تفصیلات اگلے اجلاس میں پیش کی جائیں۔وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان بیت المال ملک کے ہر ضلع میں مستحقین کو سکالرشپ، ہیلتھ ایمرجنسی فنڈز اور مالی امداد فراہم کر رہا ہے ۔ کمیٹی نے مظفرگڑھ میں ویمن ایمپاورمنٹ سینٹر میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی اور فوری مداخلت کی یقین دہانی حاصل کی۔ بی آئی ایس پی سے متعلق ایجنڈا آئٹم اگلے اجلاس کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔