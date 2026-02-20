باجوڑ حملہ : افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، ڈی مارش کیا
احتجاجی مراسلہ بھی حوالے ،پاکستان غزہ میں امن کیلئے کردار ادا کریگا، :دفتر خارجہ
اسلام آباد (وقائع نگار، مانیٹرنگ ڈیسک،این این آئی )پاکستان نے 16 فروری کو باجوڑ میں ہونے وا لی دہشت گرد ی پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کرکے ڈی مارش کیا ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد حملے پر افغان حکومت کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا ، مراسلے میں اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ باجوڑ میں دہشت گرد حملے میں 11 پاکستانی فوجی جوان شہید ہوئے ، حملہ فتنہ الخوارج کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی جانب سے کیا گیا،وزارتِ خارجہ کی جانب سے ٹی ٹی پی کی قیادت کی افغانستان میں موجودگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ۔ترجمان نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغان سرزمین سے بلا روک ٹوک سرگرمِ عمل ہے ، پاکستان کوافغان عبوری حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود کوئی ٹھوس ،قابلِ تصدیق اقدام سامنے نہیں آیا۔
ترجمان نے کہا کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے سرگرم تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اقدامات یقینی بنائے ،ترجمان کے مطابق پاکستان فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ، افغان حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین سے کام کرنے والے تمام دہشت گرد گروہوں، بشمول ان کی قیادت کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کریں ، دریں اثنا ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے گا، تاہم ہم حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوں گے ،امید ہے غزہ بورڈ آف پیس غزہ کے عوام کی مشکلات کو کم کرے گا،پاکستان میں بھارتی پشت پناہی سے فعال دہشت گرد گروہوں کے شواہد موجود ہیں۔
صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ وزیر اعظم نیویارک میں موجود ہیں، جو صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکا کے دورے پر ہیں۔ آج وزیراعظم غزہ بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت کریں گے ، اس کے علاوہ وزیراعظم کی اہم امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان غزہ میں صرف امن کے قیام میں کردار ادا کرے گا ، بورڈ آف پیس سے امیدیں وابستہ ہیں جس سے غزہ کی صورتحال بہتر ہوگی ، انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی گروپ یا تنظیم کے خلاف کسی فیصلے کا حصہ نہیں ہے ۔ترجمان نے کہا کہ نائب وزیراعظم نے واضح کیا ہے کہ ہم امن عمل میں شریک ہوں گے تاہم حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوں گے ،امید ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس غزہ کے عوام کی مشکلات کو کم کرے گا ،ترجمان کے مطابق پاکستان نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی "ریڈ لائن" واضح کر دی ہے ، فورس کا مینڈیٹ سامنے آنے تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرے گا