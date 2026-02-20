اگر ادارے کام کریں تو لوگ عدالتوں میں کیوں آئیں؟اسلام آباد ہائیکورٹ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے پر تجدیدِ نو نہ کیے جانے کے خلاف دو مقدمات پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔
دوران سماعت جسٹس خادم حسین سومرو نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر طلب کر لیا اور اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا عدالت اس نوعیت کے کیسز میں پہلے بھی آرڈرز کر چکی ہے پھر یہ کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ادارے کام کریں تو لوگ عدالتوں میں کیوں آ رہے ہوں، ہم یہاں سارا دن پاسپورٹس کی تجدید کرانے کیلئے بیٹھے ہیں؟ عدالتوں میں کوئی خوشی سے نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے تو ہی آتے ہیں، اداروں میں یہ کام ہونے لگ جائے تو لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے ، عدالتوں سے لوگوں کو کچھ ملتا ہے ، ملنا بند ہو جائے تو لوگ نہیں آئیں گے ، بار بار ہم سے وہی آرڈر کروا رہے ہیں، سارا دن ہمارا اِسی ایک ہی کام میں چلا جاتا ہے ۔