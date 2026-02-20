صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگر ادارے کام کریں تو لوگ عدالتوں میں کیوں آئیں؟اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے پر تجدیدِ نو نہ کیے جانے کے خلاف دو مقدمات پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

دوران سماعت جسٹس خادم حسین سومرو نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر طلب کر لیا اور اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا عدالت اس نوعیت کے کیسز میں پہلے بھی آرڈرز کر چکی ہے پھر یہ کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ادارے کام کریں تو لوگ عدالتوں میں کیوں آ رہے ہوں، ہم یہاں سارا دن پاسپورٹس کی تجدید کرانے کیلئے بیٹھے ہیں؟ عدالتوں میں کوئی خوشی سے نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے تو ہی آتے ہیں، اداروں میں یہ کام ہونے لگ جائے تو لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے ، عدالتوں سے لوگوں کو کچھ ملتا ہے ، ملنا بند ہو جائے تو لوگ نہیں آئیں گے ، بار بار ہم سے وہی آرڈر کروا رہے ہیں، سارا دن ہمارا اِسی ایک ہی کام میں چلا جاتا ہے ۔ 

