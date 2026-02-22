صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ رشید کی عمرہ ادائیگی کیلئے انسداد دہشگردی عدالت میں درخواست، سرکار کو نوٹس جاری

  • پاکستان
راولپنڈی (خبر نگار) سابق وزیرداخلہ شیخ رشید احمد نے عمرہ پر جانے کیلئے درخواست انسداد دہشتگردی عدالت میں دائر کردی، عدالت نے سرکار کو نوٹس جاری اور دلائل کیلئے 23فروری مقرر کر دی۔

درخواست میں کہا گیا کہ عمرہ پر پندرہ روز کیلئے سعودی عرب جانا چاہتا ہوں عدالت اجازت دے، عمرہ سے واپس آ کر آئندہ تاریخ سماعت پر عدالت حاضر ہو جاؤں گا۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا رمضان المبارک ہے اچھے حالات پیدا کیے جائیں، مہنگائی بے روزگاری ہے ، آٹے کا ریٹ 150 تک پہنچ گیا۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے لوگوں کی اپیلیں سنی جائیں ۔ میرے بھتیجے کو بھی چالیس سال کی سزا دی گئی جس نے فیصل آباد دیکھا نہیں ۔معافی دی جائے۔

