لاہور ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد کیس کی24 فروری کو سماعت

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد سے متعلق کیس سماعت کیلئے مقرر ،چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 فروری کو سماعت کرے گا۔

بینچ میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ شامل ہیں ،عدالت نے پنجاب حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کررکھی ہے ،عدالت نے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو ذاتی حیثیت میں طلب کررکھا ہے ،زیادتی کے ملزم واجد علی اور سلمان نے ضمانت بعدازگرفتاری دائر کررکھی ہے ، ملزموں نے ضمانت کی درخواست میں اینٹی ریپ ایکٹ کے مطابق میڈیکل نہ ہونے کا اعتراض اٹھایاتھا۔

