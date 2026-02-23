صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے بے بنیاد :تیمور سلیم جھگڑا

  پاکستان
معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے بے بنیاد :تیمور سلیم جھگڑا

قومی غربت بارے اعداد و شمار تشویشناک ،پنجاب اور سندھ میں زیادہ غربت حکومت کے پاس معیشت کی بہتری کا کوئی نسخہ نہیں:رہنماپی ٹی آئی ،پریس کانفرنس

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے بے بنیاد ہیں۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس معیشت کی بہتری کا کوئی نسخہ نہیں، قومی غربت سے متعلق جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ تشویشناک ہیں۔ 2018 میں 22 فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے ، اب 29 فیصد تک پہنچ چکے ، پچھلے 11 سال میں غربت کی شرح بڑھی ہے ، پنجاب اور سندھ میں غربت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ پنجاب میں غربت میں اضافہ 41 اور سندھ میں 33 فیصد ہوا۔

