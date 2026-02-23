پی ٹی اے ٹیلی کام مانیٹرنگ سسٹم کیلئے نیا فریم ورک تیار کریگا
منصوبے سے سروس کوالٹی بہتر ،کسی تعطل یا سائبر خطرے کا فوری جواب ممکن ہوگا فریم ورک کو حتمی شکل دینے سے قبل سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائیگی
اسلام آباد (ایس ایم زمان)پی ٹی اے نے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کام نیٹ سروس کی کارکردگی اور سکیورٹی بہتر کرنے کیلئے نگرانی کا نیا منصوبہ بنایا ہے ، منصوبے کے تحت پی ٹی اے نیشنل ٹیلی کام مانیٹرنگ سولوشن کے لئے فریم ورک تیار کرے گا، جس میں انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس (IXPs) قائم کرنے اور ان کے ذریعے نیٹ ورک کی بہتر نگرانی اور ہم آہنگی کی تفصیل شامل ہوں گی ۔ ایکسچینج پوائنٹس انٹرنیٹ ٹریفک کو مؤثر طریقے سے چلائیں گے اور بین الاقوامی نیٹ ورکس پر انحصار کم کریں گے ۔ اس نظام کے ذریعے نیٹ ورک کی کارکردگی، ٹریفک کے رجحانات اور ممکنہ سکیورٹی خطرات کا ریئل ٹائم جائزہ لیا جا سکے گا، منصوبے سے سروس کی کوالٹی بہتر ہوگی اور کسی تعطل یا سائبر خطرے کا فوری جواب ممکن ہوگا ، اس اقدام سے نیٹ ورک سروس میں بہتری آئے گی ،فریم ورک کو حتمی شکل دینے سے قبل صنعت کے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے گا تاکہ یہ ملکی ضروریات اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔