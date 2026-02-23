لیاقت بلوچ کی اچکزئی، ناصر عباس ،پرویز الٰہی سے ملاقاتیں
آئینی بالادستی، عدلیہ کی آزادی سے سیاسی بحران حل ہونگے ،رہنمائوں کا اتفاق بلوچستان کے مسائل طاقت اور گولی سے حل کرنے کا طریقہ ناکام :لیاقت بلوچ
لاہور/اسلام آباد (این این آئی)جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی اپوزیشن قائدین سے اہم ملاقاتیں ہوئیں جن میں ملکی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اسلام آباد میں لیاقت بلوچ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینیٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی ۔ اس موقع پر اتفاق کیا گیا کہ آئین کی بالادستی عدلیہ کی آزادی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے ہی سیاسی بحران حل ہونگے ۔لیاقت بلوچ نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے قومی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں،مزید کہا کہ بلوچستان کے مسائل طاقت اور گولی سے حل کرنے کا طریقہ ناکام ہوچکا ہے ، صوبے کے عوام حکمرانوں کے رویہ اور کرپشن کے باعث ناراض ہیں،لاہور میں لیاقت بلوچ نے تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیراعلیٰ پنجاب چو دھری پرویز الٰہی سے بھی ملاقات کی، جس میں مجموعی سیاسی حالات اور اپوزیشن کے لائحہ عمل پر گفتگو کی گئی۔