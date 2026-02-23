14اسلامی ممالک کی امریکی سفیر کے بیان کی مذمت
ہکابی کا بیان خودمختاری پر حملہ:اردن،اسرائیل کا عرب زمین پر کوئی حق نہیں:مصر حماس سربراہ کے انتخاب کا آخری مرحلہ شروع ،خالد مشعل اور خلیل الحیا میں مقابلہ
اسلام آباد ، یروشلم،قاہرہ(وقائع نگار ، اے ایف پی)14سے زائد عرب اور اسلامی ممالک نے امریکی سفیر مائیک ہکابی کے بیان کی شدید مذمت کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو بائبل کے مطابق مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقے کا حق حاصل ہے ۔ پاکستان، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، انڈونیشیا، ترکیہ ، سعودی عرب، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، شام اور فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ تین بڑی علاقائی تنظیموں اوآئی سی، جی سی سی اور عرب لیگ نے اپنے مشترکہ بیان میں امریکی سفیر کی گفتگو کو خطرناک اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ اردن نے کہا کہ یہ بیان علاقائی ممالک کی خودمختاری پر حملہ ہے ، جبکہ مصر نے کہا کہ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں یا دیگر عرب زمینوں پر کوئی حق نہیں۔حماس نے نئے سربراہ کے انتخاب کا آخری مرحلہ شروع کر دیا ہے ۔ تنظیم کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق داخلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور اب سیاسی بیورو کے سربراہ کیلئے مقابلہ خالد مشعل اور خلیل الحیا کے درمیان ہے ۔ نئی شوریٰ کونسل اور سیاسی بیورو کی تشکیل کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔اسرائیلی حملوں میں اسماعیل ہنیہ اور یحیی سنوار کی شہادت کے بعد نئے رہنماؤں کا انتخاب کیا جا رہا ہے ۔