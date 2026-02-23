افغان سرزمین پر دہشتگرد اڈوں کو نشانہ بنانا طے شدہ حکمت عملی
دہشتگردی جاری ر ہی تو اسی حکمت عملی کے تحت ردعمل بھی جاری رکھا جائیگا
تجزیہ( سلمان غنی )
افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈوں کو ٹارگٹ کرنا پاکستان کی طے شدہ دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے ۔ سرکاری مؤقف کے مطابق اگر پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنایا جائے یا اس پر جارحیت مسلط کی جائےتو مؤثر ردعمل دینا اور ذمہ دار عناصر کو انجام تک پہنچانا سکیورٹی فورسز کی آئینی و پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان نے ابتدا میں افغان طالبان انتظامیہ کو بارہا آگاہ کیا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کی روک تھام یقینی بنائی جائے ۔ اس سلسلے میں تحریری یقین دہانی کی بھی درخواست کی گئی، تاہم خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ بعد ازاں پاکستان نے دوست ممالک کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے سفارتی سطح پر مسئلے کے حل کی کوشش کی۔حالیہ عرصے میں دہشت گرد حملوں میں اضافے اور سکیورٹی اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنانے کے واقعات کے بعد پاکستان نے اپنی حکمت عملی کے تحت مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا
۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان مقامات کے بارے میں مصدقہ شواہد موجود تھے کہ وہاں دہشت گردوں کے تربیتی مراکز اور آپریشنل سہولت گاہیں قائم ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اقدام سے قبل متعلقہ دوست ممالک کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہ کارروائیاں کسی ہنگامی جذبے کے تحت نہیں بلکہ طے شدہ پالیسی کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی سفارت کاری، سرحدی نظم و ضبط اور علاقائی تعاون کے دروازے بھی بند نہیں کیے گئے ۔ حکام کے مطابق اگر دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا تو اسی حکمت عملی کے تحت ردعمل بھی جاری رکھا جائے گا۔بعض حلقے اس پیش رفت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں، تاہم سرکاری مؤقف ہے کہ پاکستانی فورسز اور افسران کو نشانہ بنانا خود پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔تجزیہ کاروں کے مطابق دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کے معاشی استحکام اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی ناگزیر ہے ۔ ریاستی سطح پر اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دفاعی خودانحصاری کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کے حصول کے لیے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا اولین ترجیح ہے جبکہ اس پالیسی کی حتمی کامیابی کو وقت ہی ثابت کرے گا۔