SIU میں جدت کیلئے 26عالمی کمپنیوں سے تجاویز طلب

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی کمپنیوں کو 12 مارچ تک تجاویز دینے کی ہدایت منتخب ہونیوالی کمپنی وزیراعظم آفس کو پالیسی سازی میں معاونت کریگی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان )اسٹیبلشمنٹ ڈویژ ن نے وزیراعظم کے سپیشل سٹرٹیجک امپلی منٹیشن یونٹ (SIU)کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے 26 عالمی کمپنیوں سے تجاویز طلب کی ہیں ۔ جن عالمی کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان میں ڈیلائٹ، میک کینزی اینڈ کمپنی، ایک سینچر، بین اینڈ کمپنی، بوسٹن کنسلٹنگ گروپ، پرافٹ، بی آر جی (برکلے ریسرچ گروپ)، سٹرٹیجی اینڈ ایڈونشن بزنس پارٹنرز، انالیسس گروپ، پی ڈبلیو سی، الواریز اینڈ مارسل، ایلکس پارٹنرز ، کیپ جیمنی، انفارمیشن سروسز گروپ بارنگا، بوز ایلن ہیملٹن، ای وائی ، آرتھر ڈی لٹل، ایبنگٹن ایڈوائزری، پورشے کنسلٹنگ، اولیور وائیمن، اپسوس سٹرٹیجی ، ای وائی پارتھینن ، کے پی ایم جی اور رولینڈ برگر شامل ہیں ۔ منتخب ہونے والی کمپنی وزیراعظم آفس کو سیکٹرل نگرانی، ادارہ جاتی صلاحیتوں میں اضافے اور پالیسی سازی کے لیے معاونت فراہم کرے گی، ان تمام کمپنیوں کو اپنی تجاویز 12 مارچ 2026 تک جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

