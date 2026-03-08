صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی شعبہ میں تیزی، مینوفیکچرنگ اشاریہ بلند ترین سطح پر

  • پاکستان
صنعتی شعبہ میں تیزی، مینوفیکچرنگ اشاریہ بلند ترین سطح پر

مینوفیکچرنگ پی ایم آئی 53.6 فیصد ، نئے آرڈرز ، برآمدی طلب بڑھ گئی آٹو، فرٹیلائزر، سیمنٹ، سپورٹس اور فرنیچر سمیت 10صنعتوں میں پیداوار بڑھی

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان کے صنعتی شعبے میں تیزی آئی ہے اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔ ایس آئی ایف سی کی سٹریٹجک معاونت سے صنعتی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق اکنامک انڈیکیٹر HBLS&P کے تحت پاکستان کے مینوفیکچرنگ شعبے کا  اشاریہ فروری میں بڑھ کر 53.6 تک پہنچ گیا جو ایک سال کی بلند ترین سطح ہے۔

انہوں نے کہا کہ نئے آرڈرز اور برآمدی طلب میں اضافہ صنعتی پیداوار میں وسعت اور کاروباری اعتماد میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے ۔ پیداواری سرگرمیوں میں مسلسل چوتھے ماہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ رفتار نومبر کے بعد بلند ترین سطح پر رہی۔مالی سال 2026 کے دوران پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ آٹو، فرٹیلائزر، سیمنٹ، سپورٹس اور فرنیچر سمیت دس سے زائد بڑی صنعتوں میں پیداوار اور نمو میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔مشیر وزیر خزانہ کے مطابق صنعتی سرگرمیوں میں اضافے کے باعث روزگار کے مواقع بڑھے اور افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کھڑکی کھلی ،روسی شہری کے فلیٹ پر کبوتروں کا قبضہ

چین:بطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپے کا سونا نکل آیا

ملائشین شہری نے سب سے زیادہ 42 دانت رکھنے کا ریکارڈ

جاپان :پارکنسن کے علاج کیلئے سٹیم سیل تھراپی کی منظوری

نو عمری میں جارحانہ رویہ جلد بڑھاپے کی وجہ بن سکتا

سائنس دانوں نے چاند کی مٹی میں چنے اُگا لیے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak