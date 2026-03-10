ضیاء حسین پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے چیئرمین مقرر
اسلام آباد (خصوصی نیوز رہورٹر،دنیا رپورٹ) ضیاء حسین شاہ کو 16 فروری 2026 سے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔
پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے اعلامیے کے مطابق حکومتِ پاکستان نے ضیا حسین شاہ کو 4 سال کیلئے چیئرمین پی این آر اے مقرر کیا ہے ، وہ بطورِ ممبر (ایگزیکٹیو) خدمات انجام دے رہے تھے ۔ انہیں جوہری سلامتی، تابکاری سے تحفظ اور ریگولیٹری شعبہ میں وسیع پیشہ ورانہ تجربہ ہے ۔ انہوں نے 30سالہ کیریئر میں اہم تکنیکی اور انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیں، پاکستان میں جوہری تحفظ کے معیارات مضبوط بنانے اور مؤثر ریگولیٹری نگرانی میں نمایاں کردار ادا کیا۔