صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضیاء حسین پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے چیئرمین مقرر

  • پاکستان
ضیاء حسین پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے چیئرمین مقرر

اسلام آباد (خصوصی نیوز رہورٹر،دنیا رپورٹ) ضیاء حسین شاہ کو 16 فروری 2026 سے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔

پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے اعلامیے کے مطابق حکومتِ پاکستان نے ضیا حسین شاہ کو 4 سال کیلئے چیئرمین پی این آر اے مقرر کیا ہے ، وہ بطورِ ممبر (ایگزیکٹیو) خدمات انجام دے رہے تھے ۔ انہیں جوہری سلامتی، تابکاری سے تحفظ اور ریگولیٹری شعبہ میں وسیع پیشہ ورانہ تجربہ ہے ۔ انہوں نے 30سالہ کیریئر میں اہم تکنیکی اور انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیں، پاکستان میں جوہری تحفظ کے معیارات مضبوط بنانے اور مؤثر ریگولیٹری نگرانی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

وزیراعظم کا ہاکی کے ہر کھلاڑی کیلئے 15 لاکھ انعام کا اعلان

برازیل:فٹبال میچ میں جھگڑا، 23ریڈ کارڈز کا ریکارڈ قائم

پاکستان اور بنگلادیش ون ڈے سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

ویمن کرکٹرز کا سکلز ٹریننگ کیمپ لاہور میں شروع

صاحبزادہ فرحان آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ

ملتان سلطانز نے ایشٹن ٹرنر کو نیا کپتان مقرر کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak