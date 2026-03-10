صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ:پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار طلب

  • پاکستان
لاہور (عدالتی رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔

جسٹس خالد اسحاق نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار 25مارچ کو طلب کر لیا۔جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست   میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے پٹرول کی قیمت میں 55 روپے فی لٹر اضافہ کر دیا ہے جو آئین کے آرٹیکل 9، 14، 18، 25، 37 اور 38 کی خلاف ورزی ہے ۔ ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے کوئی واضح طریقہ کار موجود نہیں ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس 15 دن کا سٹاک موجود ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھانا غیر قانونی ہے ۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔

