دیامر بھاشا اور مہمند ڈیمز کی جلد تکمیل ضروری:چیئرمین واپڈا
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) دیامر بھاشا اور مہمند ڈیمز عملدرآمد کمیٹی کے منعقدہ اجلاس میں دیا مر بھا شا ڈیم کیلئے زمین کے حصول اور منتقلی، آباد کاری کے معاملات اور متاثرین کو ہاؤس ہولڈ پیکیج کی ادائیگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
کمیٹی کا یہ آٹھواں اجلاس تھا جو چیئرمین واپڈا اور ڈیمز عملدرآمد کمیٹی کے چیئرمینلیفٹیننٹ جنرل (ر)محمد سعید کی سربراہی میں منعقد ہوا ،کمشنر دیامر استور نے کمیٹی کو گزشتہ اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عملدرآمد اور متاثرین کو ادائیگی سے متعلق پیش رفت، مسائل اور ان کے حل کیلئے تجاویز بارے آگاہ کیا ۔