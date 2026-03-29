9سال میں 27 ہزار ٹاورز فائیو جی سروس پر منتقل کرنے کا ہدف
ہر کمپنی سالانہ 800 موجودہ ٹاورز کو اپ گریڈ اور200 نئے نصب کریگی، پی ٹی اے
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی(پی ٹی اے )نے موبائل ٹیلی کام کمپنیوں کو ملک بھر میں فائیو جی سروس کے آغاز کیلئے نو سالہ منصوبہ دے دیا ۔ منصوبے کے مطابق تینوں کمپنیوں کو مجموعی طور پر نو سال میں 27 ہزار ٹاورز فائیو جی سروس پر منتقل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے ۔اتھارٹی کے مطابق ہر کمپنی سالانہ ایک ہزار ٹاورز فائیو جی سروس کیلئے منتقل کرے گی جن میں 800 موجودہ ٹاورز کو اپ گریڈ کیا جائے گا جبکہ 200 نئے ٹاورز نصب کیے جائیں گے ۔اس طرح ہر کمپنی نو سال میں مجموعی طور پر 9 ہزار ٹاورز فائیو جی سروس پر منتقل کرے گی جبکہ تینوں کمپنیاں مل کر ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 ہزار ٹاورز فائیو جی نظام پر منتقل کریں گی۔ ان میں 5 ہزار 400 نئے ٹاورز نصب کیے جائیں گے جبکہ 21 ہزار 600 موجودہ ٹاورز کو جدید نظام کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔