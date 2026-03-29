ماحولیاتی تحفظ انصاف کا لازمی جزو ہے :وفاقی آئینی عدالت

  • پاکستان
عدالت ماحولیاتی انصاف، اس کے تمام پہلوؤں کے تحفظ کیلئے پرعزم:پریس ریلیز نئی نسل پر ماحول کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری:چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں) وفاقی آئینی عدالت نے ارتھ آور 2026 میں اپنی شرکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا اس عالمی اقدام کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی اور ماحول کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے ۔ عدالت کی عمارت کی روشنیاں 28 مارچ کو رات ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے 9 بجے تک بند رکھی جائیں گی جو ماحولیاتی پائیداری کے لیے عدالت کے عزم کی علامتی عکاسی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق وفاقی آئینی عدالتِ پاکستان اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ماحولیاتی تحفظ، ماحولیاتی انصاف کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے جو قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا لازمی جزو ہے ۔ عدالت ماحولیاتی انصاف کے فروغ اور اس کے تمام پہلوؤں کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے ۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا موجودہ نسل پر ماحول کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ عدالت نے ماحول کے تحفظ کے لیے خصوصی گرین بینچ قائم کر رکھا ہے ، ماحولیاتی تحفظ ٹریبونل اسلام آباد میں مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ عدلیہ نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے تاریخی فیصلے دیئے ۔ عوام سے اپیل ہے کہ فضلہ کم کریں، درخت لگائیں، پانی محفوظ بنائیں اور پائیدار طرزِ زندگی اپنائیں۔

