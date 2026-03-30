صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو روزہ لاک ڈاؤن اور کاروباری بندش کی خبریں بے بنیاد قرار:عطا تارڑ

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیرِ اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پر زیرِ گردش سمارٹ لاک ڈاؤن کے مبینہ نوٹیفکیشن کو جعلی قرار دے دیا۔

انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا نوٹیفکیشن حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔جعلی نوٹیفکیشن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملک میں توانائی اور ایندھن کی بچت کے پیش نظر ہفتے میں دو روزہ سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں اور یہ تجاویز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں۔مزید کہا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہر ہفتے ہفتہ دوپہر 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ ہوگا، جبکہ شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں معطل رکھنے کی سفارش بھی شامل تھی۔اسی طرح کاروباری مراکز، دفاتر اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں کی بندش کی ہدایات بھی اس مبینہ نوٹیفکیشن کا حصہ تھیں۔وفاقی وزیرِ اطلاعات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ اور گمراہ کن اطلاعات پر یقین نہ کریں اور صرف مستند ذرائع سے جاری کردہ معلومات کو ہی اہمیت دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ: کنگز مین نے گلیڈی ائیڑز کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے

پشاور زلمی نے راولپنڈیز کے خلاف منفرد عالمی ریکارڈ بنا دیا

آؤٹ آف فارم ہونا پریشانی کا سبب نہیں:صائم ایوب

سپر لیگ کھیلنے سے بنگالی کرکٹرز کو فائدہ ہوگا:پرویز حسین

میانمار کے خلاف میچ،قومی فٹبالرز کا فتح کے عزم کا اظہار

پی ایس ایل،شاہین شاہ اور سکندر رضا پر سکیورٹی حصار توڑنے کا الزام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak