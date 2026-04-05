مارکیٹیں 6 بجے بند کرنے پر غور، وزیراعظم کی زیرصدارت آئندہ ہفتے اجلاس

لاہور،اسلام آباد(اپنے کامرس رپورٹر سے،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت کی جانب سے ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت ملک بھر میں مارکیٹس اور کاروباری مراکز کو جلد بند کرنے کی تجویز پر پیش رفت شروع ہو گئی ہے۔۔۔

 جبکہ صوبائی حکومتوں نے تاجروں اور کاروباری حلقوں سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق وفاق نے تجویز دی ہے کہ مارکیٹس کو شام 6 بجے یا زیادہ سے زیادہ رات 8 بجے تک بند کر دیا جائے ، تاکہ بجلی اور ایندھن کی کھپت میں کمی لائی جا سکے ۔ صوبائی حکومتیں اس تجویز پر تاجر تنظیموں، چیمبرز آف کامرس اور مختلف کاروباری شعبوں کے نمائندوں سے رائے لے رہی ہیں۔ اس معاملے پر حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ایک اہم اجلاس میں کیا جائے گا، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے ۔ اجلاس میں صوبوں کی تجاویز اور تاجر برادری کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ مارکیٹس شام 6 بجے بند ہوں گی یا رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ لورین کی خوبصورتی کے دعووں پر سوشل میڈیا پر تنقید

حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی امید نہیں:فضیلہ قاضی

ہندو آرتی کرنے پر اداکارہ سعیدہ امتیاز تنقید کی زد میں

معروف انفلوئنسر سد ریپر کے گھر چوری کی واردات

فلم ’’سائیکو ‘‘ میں ادکارہ میرا سب کو حیران کردینگی : شان شاہد

صبا قمر کی سالگرہ ،سوشل میڈیا پر جدید اندازِ جشن پر صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
