لائٹ ڈیزل29 اور جیٹ فیول 74 روپے فی لٹر سستا
جیٹ فیول 396 روپے 31 پیسے ،لائٹ ڈیزل270 روپے 51 پیسے فی لٹر ملے گا
اسلام آباد (نیوزایجنسیاں)حکومت نے لائٹ ڈیزل آئل اور جیٹ فیول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ۔اوگرا نوٹیفکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 28 روپے 81 پیسے فی لٹر کمی کی گئی جس کے بعد اس کی نئی قیمت 270 روپے 51 پیسے ہو گئی ۔ اسی طرح جیٹ فیول کی قیمت 74 روپے 7پیسے فی لٹر کمی کے بعد نئی قیمت 396 روپے 31 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق ایک ہفتے کے لئے ہوگا اور اس کمی کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور توانائی کے شعبے میں استحکام لانا ہے ۔کمرشل طیاروں کیلئے جیٹ فیول کی قیمت میں حالیہ ہفتوں کے دوران مجموعی طور پر 120 روپے تک کمی ہو چکی ہے ۔