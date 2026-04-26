پنجاب حکومت کا مقامی الیکٹرک بسیں تیارکرنے کا منصوبہ
وزیراعلیٰ مریم نواز نے حتمی منظوری دیدی،ٹیکسلا میں پروڈکشن یونٹ کی تیاری اربوں روپے کی بچت ممکن ،ٹیکنالوجی کی منتقلی ،روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )پنجاب حکومت نے اربوں روپے کی بچت کیلئے ایک بڑا منصوبہ تیار کر لیا ، جس کے تحت صوبے میں الیکٹرک بسوں کی مقامی سطح پر تیاری شروع کی جائے گی،وزیراعلیٰ مریم نواز نے اس منصوبے کی حتمی منظوری دیدی ہے ۔اس منصوبے کے تحت الیکٹرک بسیں بنانے والی کمپنی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے ٹیکسلا میں اپنا پروڈکشن یونٹ قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔
مقامی سطح پر پیداوار شروع ہونے سے نہ صرف لاگت میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے ۔ذرائع کے مطابق اس وقت پنجاب حکومت ایک الیکٹرک بس کیلئے تقریباً 2 لاکھ 20 ہزار ڈالر ادا کر رہی ہے تاہم مقامی پیداوار کے بعد یہی لاگت کم ہو کر تقریباً ڈیڑھ لاکھ ڈالر تک آ جائے گی، جس سے اربوں روپے کی بچت ممکن ہوگی۔پنجاب حکومت پہلے ہی صوبے کے دس اضلاع میں 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان کر چکی ہے اور اس نئے اقدام کو ماحولیاتی بہتری، ایندھن کی بچت اور جدید ٹرانسپورٹ نظام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔