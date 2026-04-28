صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کے پاور آف اٹارنی پر دستخط نہ کروانے پر آئینی درخواست دائر

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ،مانیٹرنگ ڈیسک) بانی پی ٹی آئی عمران خان کے قانونی دستاویزات پر دستخط کا معاملہ اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچ گیا۔ خالد یوسف چودھری ایڈووکیٹ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے پاور آف اٹارنی پر دستخط نہ کروانے پر آئینی درخواست دائر کر دی۔

درخواست میں سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ پولیس صدر سرکل راولپنڈی کو فریق بنایا گیا ہے اور جیل حکام پر مبینہ غفلت اور قانونی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے ۔وکیل خالد یوسف چودھری کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے سینکڑوں مقدمات ہیں اور قانونی نمائندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ درخواست میں آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10 اے ، 14 اور 25 کی خلاف ورزی کا مو قف اختیار کرتے ہوئے عدالت سے فوری دستخط کروانے اور دستاویزات فراہم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔

مزید برآں، وکیل کو قیدی تک بلا رکاوٹ رسائی دینے کی ہدایت جاری کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے جبکہ سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کی استدعا بھی کی گئی ہے ۔دوسری طرف بانی پی ٹی آئی سے آج اڈیالہ جیل میں وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن ہے ۔ پی ٹی آئی نے 6 وکلا رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی ہے ۔جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ،خالد یوسف چودھری، نعیم پنجوتھہ، راجہ ہارون اور تابش فاروق شامل ہیں جبکہ بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی فیملی بھی ملاقات کیلئے اڈیالہ جیل آئے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

Dunya Bethak